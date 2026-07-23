La ONU alerta de la posible ejecución de 10 jóvenes en relación con protestas en Irán

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Ginebra, 23 jul (EFE).- Diez jóvenes podrían ser ejecutados próximamente por haber participado en una protesta a principios de este año en la ciudad iraní de Isfahán, alertó la Misión Independiente de Investigación para Irán nombrada por la ONU, que pidió la detención inmediata de estas ejecuciones.

Dos hombres implicados en esa protesta ya fueron ejecutados el 19 de julio, y las familias de algunos de los que permanecen condenados han sido convocadas para una última visita a los reos, lo que sugiere que se podrían producir nuevas ejecuciones de forma inminente, advirtió este jueves la misión en un comunicado.

Los doce hombres fueron detenidos en relación con las protestas del 8 de enero en la plaza Alikhani de Isfahán, en las que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la misión de expertos, al menos 60 personas han sido condenadas a muerte desde diciembre del año pasado en Irán, y 23 hombres han sido ejecutados desde marzo en relación con las protestas antigubernamentales de finales de 2025 y principios de 2026.

La misión expresó su temor a que las autoridades iraníes estén acelerando la tramitación de los casos de pena capital relacionados con las protestas y con cuestiones de seguridad nacional.

Reiteraron su llamamiento a que Irán detenga todas las ejecuciones y establezca una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, con vistas a su futura abolición para todos los delitos. EFE

abc/fpa