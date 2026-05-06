La ONU alerta que el 35% de la población centroafricana necesita ayuda humanitaria urgente

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Bangui, 6 may (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió este miércoles de que la República Centroafricana (RCA) atraviesa una «crisis olvidada» en la que el 35 % de su población necesita asistencia humanitaria urgente.

«Necesitamos 264 millones de dólares para ayudar a 1,3 millones de personas. Hasta ahora solo hemos recaudado 45 millones, pero aún se necesita mucho más», advirtió en rueda prensa la directora de la División de Respuesta a Crisis de la OCHA, Edem Wodornu.

Aunque celebró la reciente mejora en la situación de seguridad del país y elogió los esfuerzos de las autoridades, matizó que la estabilidad «sigue siendo frágil y requiere mayor atención».

Para ilustrar la gravedad de la situación sobre el terreno, Wodornu relató su visita a la localidad de Zémio, en el sureste del país, que carece de artículos básicos y atención médica.

«Conocí a una mujer llamada Fané, quien me pide artículos de primera necesidad, además de la educación y la atención médica para sus hijos. Pero no los encuentra», lamentó.

La alta funcionaria detalló el grave déficit de financiación que enfrenta el organismo para llevar a cabo sus operaciones en el territorio.

Tras agradecer la «limitada movilización» lograda hasta el momento gracias al apoyo de donantes como el Reino Unido, Wodornu hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no relegue la situación de la RCA frente a otros conflictos de mayor repercusión mediática y política, como el de Ucrania.

«La República Centroafricana no debe desaparecer de la agenda internacional», aseveró la directora.

Según explicó Wodornu, el objetivo de su visita al país africano es estrechar la colaboración y el diálogo con las autoridades locales para organizar de manera más eficaz la respuesta humanitaria frente a la crisis.

De acuerdo con la agencia humanitaria de la ONU, unas 41.000 personas en las zonas central y norte del país perderán el acceso a servicios de salud vitales para junio próximo debido a la falta de financiación.

Desde julio de 2025, un promedio de diez oficinas humanitarias sobre el terreno han cerrado cada mes y en comparación con el año pasado, el monto total de fondos movilizados durante el mismo período ha disminuido en casi un 13 %.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la misión de la ONU en el país (Minusca) y acuerdos con Rusia y Ruanda. EFE

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