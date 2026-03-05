La ONU alerta sobre desplazamientos en Irán y del impacto en seguridad energética global

Naciones Unidas, 5 mar (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves sobre las múltiples consecuencias de la guerra en Irán, donde los ataques de Israel y EE.UU. han provocado «desplazamientos internos masivos» y la subida de los precios del petróleo y del gas.

Esa situación «complica las operaciones de la ONU y las cadenas de suministro globales», según Guterres.

Según indicó hoy su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa, unas 100.000 personas abandonaron Teherán en los primeros dos días tras los ataques, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), si bien «hasta el momento no se ha registrado un aumento significativo de la migración transfronteriza».

Dujarric explicó que las operaciones humanitarias se están viendo afectadas por estas restricciones, lo que «dificulta la entrega de ayuda vital».

El portavoz también alertó sobre las consecuencias del conflicto en otros países, como Líbano, donde «la violencia se ha intensificado en el sur y en los suburbios de Beirut, con bombardeos que han causado al menos 70 muertos y más de 435 heridos desde el inicio de la escalada».

«Más de 95.000 personas se encuentran refugiadas en más de 440 albergues colectivos», afirmó, destacando que la protección de civiles e infraestructura crítica es «fundamental».

Asimismo, el portavoz destacó que la escalada ha impactado «en la seguridad energética mundial», generando preocupación ante el aumento del precio del petróleo y del gas, «lo que a su vez afecta operaciones de la ONU y las cadenas de suministro globales».

«Todos sabemos que, en cuanto suba el precio de la energía, del petróleo y de los combustibles fósiles, esto tendrá un impacto directo en casi todo, incluidas las operaciones de la ONU. Y esto ocurre en un mundo que, lamentablemente, sigue muy adicto a los combustibles fósiles», dijo.

Al margen, también preocupa la situación en Yemen, donde «el Enviado Especial del organismo ha instado a los actores regionales a evitar que el país se vea arrastrado a un conflicto mayor», dijo Dujarric, mientras se mantiene un «camino frágil» hacia un proceso político de paz.

El conflicto sigue marcado por los hutíes, grupo chií que controla gran parte del norte del país y que cuenta con el respaldo de Irán.

La ONU ha afirmado que la prioridad allí es «avanzar en negociaciones que permitan un acuerdo duradero», ante el riesgo de que la escalada regional agrave la crisis humanitaria.

Dujarric concluyó que «urge cesar la violencia, garantizar el acceso humanitario y proteger a los civiles», ante la pregunta sobre el riesgo de que la crisis pueda provocar un conflicto global.

«El secretario general mantiene contacto permanente con líderes de la región, incluidos representantes de los países del Golfo y de Irán, para reforzar la diplomacia y evitar que la crisis se convierta en un conflicto global de mayor envergadura», afirmó. EFE

