La ONU alerta sobre deterioro de la crisis en Yemen y pide liberación de personal retenido

2 minutos

Nueva York, 14 ene (EFE).- La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU alertó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la crisis humanitaria en Yemen «se ha agravado» en el comienzo de 2026, con «necesidades crecientes, acceso restringido y financiación insuficiente».

Ramesh Rajasingham, director de la División Humanitaria de la OCHA, en representación del coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, subrayó que millones de yemeníes continúan sin recibir la asistencia esencial para sobrevivir así como «la difícil situación en las áreas controladas por los hutíes», donde «la detención de 73 empleados de la ONU limita gravemente el trabajo humanitario».

La ONU insiste en que «las autoridades de facto deben liberar de inmediato a estos trabajadores y al personal de ONG y diplomáticos detenidos».

El funcionario destacó que el sur del Yemen «permanece inestable», con «desplazamientos masivos y restricciones al movimiento civil y humanitario».

Aunque se registró una reciente desescalada militar, apuntó, «cualquier deterioro adicional en la seguridad podría agravar la crisis y aumentar la cantidad de población que afronta inseguridad alimentaria y falta de servicios básicos».

En materia de alimentación, más de 18 millones de yemeníes, lo que supone la mitad de la población, podrían afrontar «condiciones similares a las de hambruna» el próximo mes, agregó.

«La situación nutricional de los niños es especialmente preocupante, ya que casi la mitad de los menores de cinco años están desnutridos y, por falta de fondos, solo dos millones de los ocho millones previstos recibieron ayuda nutricional crítica en 2025», dijo.

Rajasingham advirtió también sobre la precariedad del sistema de salud en Yemen después de que 450 centros sanitarios cerraran: «Menos del 60 % de los centros operativos ofrecen servicios básicos completos, y están en peligro las campañas de vacunación, lo que dejaría a millones de niños vulnerables a enfermedades prevenibles, como sarampión, polio y cólera».

El funcionario pidió al Consejo de Seguridad que aumente la financiación y que presione para conseguir la liberación inmediata del personal humanitario detenido, al tiempo que subrayó que «el trabajo de las ONG y de la ONU es vital para evitar un empeoramiento de la crisis» en Yemen. EFE

jco/ecs/fpa

(foto) (vídeo)