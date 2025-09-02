La ONU alerta sobre restricciones a la oposición de cara a las presidenciales camerunesas

2 minutos

Ginebra, 2 sep (EFE).- La oposición camerunesa está sufriendo crecientes restricciones en la carrera a las elecciones presidenciales del 12 de octubre, lo que una vez más plantea dudas sobre la credibilidad de esos comicios tras más de 40 años en el poder del presidente Paul Biya, advirtió este martes Naciones Unidas.

«Se necesita un ambiente de derechos humanos seguro y propicio para que haya unas elecciones pacíficas, inclusivas y creíbles, pero lamentablemente no parece ser el caso en Camerún», advirtió en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió en este sentido sobre diversos vetos a reuniones de grupos de oposición, la exclusión de varios líderes políticos de la carrera electoral, o las irregularidades en el registro de votantes.

Además, una entrevista a un líder opositor en un canal televisivo fue interrumpida por fuerzas de seguridad, y el mes pasado al menos 53 simpatizantes de la oposición fueron detenidos durante audiencias en las que ésta apelaba algunas decisiones polémicas del consejo electoral.

«Es absolutamente esencial que todos los cameruneses puedan participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral, y cualquier medida que limite en ello a sectores enteros de la sociedad nacional debe denunciarse», agregó el alto comisionado austríaco.

Con 92 años, Biya es el presidente de edad más avanzada actualmente en el poder en el mundo, y uno de los que llevan más tiempo ocupando una jefatura de Estado, en su caso desde 1982 y tras siete años como primer ministro.

El mandatario aceptó a regañadientes el establecimiento de una democracia multipartita a comienzos de los años noventa, y desde entonces no ha dejado de ganar elecciones, la última en 2018, aunque la oposición tildó esas votaciones de fraudulentas.

Los gobiernos de Biya han estado marcados por acusaciones de corrupción y represión por parte de la oposición y organizaciones pro derechos humanos. EFE

abc/cg