La ONU alerta sobre un «aumento sin precedentes» de nuevas drogas sintéticas en el mundo

afp_tickers

Compartir

3 minutos

El consumo de drogas en todo el mundo está creciendo, lo que incluye un preocupante «aumento sin precedentes» de nuevas sustancias sintéticas potentes y peligrosas, advirtió este viernes un organismo de control de la ONU.

Se estima que 331 millones de personas usaron alguna sustancia psicoactiva en 2024, indicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2026.

Esto representa el 6,2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, y un aumento respecto al 5,2% registrado en 2014.

El cannabis continuó siendo la droga más popular en el mundo en 2024, seguido de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis, señaló la UNODC.

Sin embargo, los nuevos opioides sintéticos, como los fentanilos, los nitazenos y las orfinas, buscados como sustitutos de la heroína, se han vuelto cada vez más accesibles.

«Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes», aseguró la directora de la UNODC, Mónica Juma, en un comunicado.

Los productores de drogas siguieron creando nuevas sustancias sintéticas «en un intento por eludir las regulaciones y evitar ser detectados», señaló la agencia.

Las incautaciones de narcóticos en 2024 revelaron «cinco veces más tipos de drogas» que antes del año 2000, agregó.

«El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que, según los informes, han estado circulando en los mercados de drogas (…) alcanzó las 755 en 2024, y 118 de estas sustancias se reportaron por primera vez», señaló el organismo.

– Consumo de cannabis al alza –

Por su parte, el mercado mundial del opio y la heroína sigue muy afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán en 2022, según el informe.

Esto ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas como el fentanilo.

«El abandono de los opiáceos de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que acarrean», señaló la UNODC.

El organismo de control también observó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida en gran medida en Birmania, pero también en Norteamérica, África occidental y meridional y el suroeste de Asia.

El consumo de cannabis también sigue creciendo, en parte debido a la legalización y a la despenalización: el número de consumidores aumentó un 40% entre 2014 y 2024, y casi el 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió marihuana en 2024.

La producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro durante la década analizada, y los traficantes aumentaron los suministros dirigidos tanto a los mercados ya establecidos en Europa, América y Oceanía, como a los nuevos en África y Asia, precisó la entidad de Naciones Unidas.

frj/jza/yad/arm/jvb