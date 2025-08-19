The Swiss voice in the world since 1935

La ONU analiza el futuro de su misión de paz en Líbano

El Consejo de Seguridad de la ONU comenzó a debatir el lunes un proyecto de resolución presentado por Francia para extender un año la fuerza de mantenimiento de la paz en el sur de Líbano, en busca de una progresiva retirada.

Según varios medios, Israel y Estados Unidos se oponen a la prórroga del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (Finul), desplegada en la frontera libanesa desde 1978.

«No comentamos negociaciones en curso en el Consejo de Seguridad», dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense el lunes.

Interrogado sobre su posición sobre el futuro de dicho contingente, Washington, que tiene derecho a veto en el Consejo, no respondió.

La resolución, consultada por la AFP, extendería el mandato de la Finul hasta el 31 de agosto de 2026, y expresa «la intención (del Consejo) de trabajar en una retirada».

La región fue escenario de una guerra abierta entre Israel y el Hezbolá libanés entre septiembre y noviembre de 2024.

El acuerdo de alto el fuego que puso fin al conflicto prevé que el movimiento chiita retire sus fuerzas y desmantele toda infraestructura militar en el sur del país.

La tregua también prevé una retirada israelí de la zona, pero Israel mantiene tropas en posiciones fronterizas consideradas estratégicas y realiza ataques a su vecino de manera regular.

