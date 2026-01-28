La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: «Refuerza la cohesión social»

1 minuto

Ginebra, 28 ene (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar las personas migrantes y subrayó que ayudará a «reforzar la cohesión social».

«Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes», señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes «ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades», agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk. EFE

