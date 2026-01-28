La ONU aplaude la regularización de migrantes en España: «Refuerza la cohesión social»

Ginebra, 28 ene (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar las personas migrantes y subrayó que ayudará a «reforzar la cohesión social».

«Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes», señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes «ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades», agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La medida iniciada por España contrasta con las crecientes restricciones en materia migratoria en otros países europeos, impulsadas por el auge en las perspectivas de voto de la extrema derecha.

La mayoría de los Gobiernos del continente han virado hacia enfoques cada vez más restrictivos y las leyes europeas recientes también han ido en la línea de complicar el acceso al derecho de asilo.

El contraste es aún más marcado con la controvertida política migratoria de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, muy criticada la semana pasada por Türk, quien pidió una investigación independiente ante el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El alto comisionado de derechos humanos también expresó su profunda preocupación por las «narrativas nocivas y deshumanizantes» utilizadas con frecuencia en Estados Unidos para describir a migrantes y refugiados. EFE

