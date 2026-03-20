La ONU aprueba un proyecto en la frontera de Perú y Ecuador para prevenir la delincuencia

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Lima, 19 mar (EFE).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó un proyecto de cooperación valorado en 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) que se desarrollará en la frontera de Perú con Ecuador para prevenir la delincuencia organizada transnacional, especialmente la juvenil, informaron este jueves fuentes oficiales.

«En sintonía con las prioridades más apremiantes del país, la ONU aprobó un proyecto de cooperación, de 3 millones de dólares, para prevenir la delincuencia organizada transnacional y contribuir a la consolidación de la paz», indicó en la red X la cuenta de la Representación Permanente de Perú ante la ONU en Nueva York.

Agregó que este proyecto se implementará a través del fortalecimiento de la cohesión social y la prevención de conflictos en las poblaciones más vulnerables de la zonas de frontera del Perú y Ecuador.

«Con una perspectiva de desarrollo, el referido proyecto de la ONU fortalecerá las capacidades institucionales priorizando medidas dirigidas a disminuir el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes a actividades vinculadas a la delincuencia organizada transnacional», señaló la representación peruana en la ONU sin dar más detalles del plan.

Pese a casi no producir cocaína, Ecuador se ha convertido en el principal punto clave de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa, lo que ha aumentado la presencia de bandas criminales, causantes de la peor ola de violencia en el país, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

De hecho, esta semana, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó un toque de queda nocturno en cuatro provincias del país, siendo una de ellas fronteriza con Perú, con el objetivo de intensificar la «guerra» declarada por el mandatario ecuatoriano a las bandas criminales desde hace más de dos años. EFE

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