La ONU arremete contra Suecia por expulsar a un niño discapacitado

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU acusó este lunes a Suecia de haber violado el derecho a la vida de un niño con discapacidad grave al expulsarlo en dos ocasiones a Albania.

Este organismo internacional, compuesto por 18 expertos independientes, examinó una denuncia relativa a E. B., un albanés de 21 años diagnosticado con autismo, que padece un trastorno mental grave, diplejía espástica, hidrocefalia y epilepsia.

Él y su familia llegaron a Suecia en 2012 en busca de protección y atención médica, pero, tras años de solicitudes de asilo, fueron expulsados en 2016, cuando él tenía diez años, a Albania.

La familia regresó rápidamente a Suecia sin estatus legal para garantizar el tratamiento del menor pero las autoridades suecas rechazaron sus solicitudes de residencia y los expulsaron de nuevo en 2019, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que precisa que el niño tenía entonces 14 años.

«Antes de expulsar a un niño que padece una discapacidad grave y compleja y una enfermedad que pone en peligro su vida, los Estados deben llevar a cabo una evaluación rigurosa e individualizada y asegurarse de que los tratamientos y los medicamentos esenciales sean efectivamente accesibles y estén disponibles en el país de acogida», insistió Wafaa Bassim, vicepresidenta de este organismo, en un comunicado.

En un dictamen del 30 de marzo, este organismo subrayó que los países no deben «extraditar, expulsar o devolver a una persona de su territorio cuando existan razones serias para creer que hay un riesgo real de daño irreparable» en el Estado de destino.

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