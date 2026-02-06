La ONU celebra la vuelta de negociaciones nucleares de EEUU e Irán y pide diálogo pacífico

Naciones Unidas, 6 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró este viernes la vuelta de las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní y pidió que se aborden mediante un «diálogo pacífico» para alcanzar una «solución pacífica».

«El secretario general acoge con satisfacción la reanudación hoy de las conversaciones entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos y espera que contribuyan a reducir las tensiones regionales y a prevenir una crisis más amplia», aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Washington y Teherán retomaron en Omán este viernes indirectamente las conversaciones desde posturas muy alejadas y tras días bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

El ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate, coordinó el intercambio de mensajes ente los enviados de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y la delegación iraní, encabezada por su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

Guterres agradeció a los países de la región «sus esfuerzos por hacer posibles las conversaciones» y en especial a Omán por acogerlas.

«El Secretario General ha abogado constantemente por la distensión y la solución pacífica de las controversias de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Todas las preocupaciones pueden y deben abordarse mediante el diálogo pacífico», apuntó el portavoz.

Irán afirmó, tras la primera ronda de negociación, que había sido «un buen comienzo» y que ambos han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.

Las conversaciones han supuesto la primera vez que ambos países, considerados mutuamente enemigos, se han sentado con el objetivo de llegar a un acuerdo desde que en junio de 2025 EE.UU. lanzó un bombardeo contra instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Estas negociaciones se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica tras vivir en enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas. EFE

