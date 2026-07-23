La ONU celebra segundo encuentro sobre IA y desarrollo humano en Ciudad de México

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Ciudad de México, 23 jul (EFE).- Con el objetivo de analizar cómo una de las tecnologías más transformadoras de la humanidad está redefiniendo el progreso humano, las Naciones Unidas celebrarán su segundo encuentro sobre inteligencia artificial (IA) y desarrollo humano los días 23 y 24 de julio en la Ciudad de México.

El encuentro se llevará a cabo bajo el liderazgo de la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, y para ello se reunirán líderes de pensamiento en inteligencia artificial en el Antiguo Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco.

En un comunicado emitido este miércoles, el Centro de Información de la ONU en México apuntó que la conversación abierta es fruto de la colaboración entre la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas y el Gobierno de México, y da continuidad al encuentro inaugural celebrado en El Cairo en junio de 2026.

El organismo explicó que los encuentros sobre inteligencia artificial y desarrollo humano «forman parte de una conversación global que recorrerá distintas regiones del mundo y culminará en septiembre en las Naciones Unidas, nuestro foro mundial de diálogo».

Recordó también que los encuentros se celebrarán en lugares de «gran relevancia histórica y cultural» y que son espacios «para reflexionar sobre la manera en que el cambio tecnológico interactúa con la evolución de las sociedades, las instituciones, los valores humanos y las relaciones entre las personas».

A medida que la IA transforma la forma en que las personas aprenden, se comunican y se relacionan, «la conversación en la Ciudad de México explorará su impacto en el tejido social, la expresión cultural, la confianza y los sistemas educativos».

También examinará «cómo las sociedades definen el progreso y el bienestar humano» en una era en la que las capacidades tecnológicas avanzan a un ritmo sin precedentes.

La conversación, añadió el comunicado, «dará continuidad» al Diálogo Global sobre la Gobernanza de la inteligencia artificial impulsado por el secretario general, António Guterres, y contribuirá a los principales procesos multilaterales rumbo al 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se incluirán aportaciones al Pacto para el Futuro y a las discusiones más amplias sobre una IA responsable. Además, está previsto que se celebren nuevos encuentros en distintas regiones, culminando en Nueva York en septiembre.

En 2027, la iniciativa se ampliará para apoyar encuentros nacionales e intergeneracionales liderados por las comunidades en todo el mundo, como preparación para la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), finalizó la ONU.

A mediados de junio pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a un debate a nivel país sobre una posible regulación de la IA.

«Esto es algo que es muy importante que discutamos todas y todos. Me refiero a todos los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, el uso de las plataformas para las niñas, niños y jóvenes, y el uso de la inteligencia artificial», expuso. EFE

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