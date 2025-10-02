The Swiss voice in the world since 1935
La ONU cifra en 16.000 los muertos por la violencia de bandas en Haití desde 2022

Ginebra, 2 oct (EFE).- Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de bandas en Haití desde el inicio de 2022, destacó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien también advirtió de que este año ha habido un preocupante aumento de las muertes por uso desproporcionado de la fuerza de los cuerpos de seguridad en operaciones contra estos grupos armados.

Más de la mitad de los asesinatos registrados este año se han producido en el marco de operaciones de estas fuerzas de seguridad, un fuerte aumento con respecto a 2024, alertó este jueves el alto comisionado en un debate sobre la situación de Haití en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

También advirtió de que entre 270.000 y 500.000 armas de fuego circulan ilegalmente en el país, en su mayoría en manos de las bandas armadas, que continúan cometiendo asesinatos, secuestros o extorsiones en controles de seguridad ilegales, entre otros abusos. EFE

