La ONU cifra en 46.000 los desplazados por el recrudecimiento del conflicto en Yemen

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Ginebra, 11 sep (EFE).- Al menos 46.000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en Yemen debido al recrudecimiento del conflicto desde la semana pasada, informó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), que advirtió que las cifras de desplazados aumentan «hora tras hora».

Los desplazamientos se concentran especialmente en las gobernaciones (provincias) de Hudeida y Taiz, en la costa occidental, mientras que se registran llegadas en Lahj, Adén e Ibb, al sur y al este de la zona de conflicto, detalló la agencia de Naciones Unidas.

«Pueblos enteros han quedado vacíos en Maqbanah, Jabal Habashi y Al Ma’afer a medida que los enfrentamientos se aproximan de las zonas pobladas», alertó la OIM, en un momento en el que las milicias rebeldes hutíes continúan avanzando hacia posiciones estratégicas en el mar Rojo, en una ruta clave para el comercio marítimo global.

La agencia también recibió informes de que la carretera entre Moca y Taiz, una ruta de suministro clave, ha quedado cortada, y que las comunidades de acogida en la región se encuentran sometidas a cada vez mayor presión.

Durante la noche del jueves al viernes, un gran número de personas abandonó la ciudad de Moca con sus pertenencias, agregó la OIM.

«A medida que los combates se extienden, resulta cada vez más difícil llegar hasta las personas que necesitan asistencia vital», advirtió la directora general de la OIM Amy Pope, quien pidió acceso seguro y sin obstáculos a esas poblaciones.

Todas las partes en conflicto «deben proteger a la población civil y al personal humanitario, y han de garantizar la seguridad de los suministros, los vehículos y las instalaciones de los que dependemos para prestar ayuda», añadió. EFE

abc/cg