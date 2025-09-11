La ONU condena el asesinato de Kirk y los atentados similares que «socavan la democracia»
Naciones Unidas, 11 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves el asesinato del activista conservador Charlie Kirk cuando intervenía en un acto en una universidad en Utah (EE.UU.), considerándolo «un acto de violencia política».
«Condenamos y nos posicionamos contra todo acto de violencia política que socavan la democracia», dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
El asesino ya parece haber sido identificado, no con su nombre pero sí con su imagen, según unas fotografías difundidas hoy por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Según han publicado varios medios, la policía ha recuperado el rifle presuntamente usado en el asesinato y junto a él munición que contenía «mensajes antifascistas y pro transgénero», un detalle que recogen tanto The Wall Street Journal como el New York Post. EFE
