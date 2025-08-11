The Swiss voice in the world since 1935

La ONU condena el asesinato de seis periodistas palestinos a manos del Ejército israelí

Ginebra, 11 ago (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó este lunes el asesinato a última hora del domingo de «seis periodistas palestinos a manos del Ejército israelí», un hecho que eleva a 242 las bajas entre los profesionales de la prensa palestinos desde el inicio de la guerra en Gaza, hace veintidós meses.

El grupo de informadores, entre ellos Anas al Sharif, uno de los informadores más conocidos de Gaza, se encontraba en su tienda de campaña cuando ésta fue bombardeada por las fuerzas de Israel.

El organismo de derechos humanos dijo que con esta acción Israel ha violado una vez más el derecho internacional humanitario.

En esta línea, exigió que se respete y proteja a los periodistas, así como a todos los civiles que no participan en las hostilidades.

«Pedimos acceso inmediato, seguro y sin obstáculos a Gaza para todos los periodistas», añadió la Oficina de Derechos Humanos en el contexto del bloqueo total que mantiene Israel desde el inicio de este conflicto a la entrada de la prensa internacional en Gaza.

Las únicas y contadas excepciones han sido las de reporteros que han entrado de forma puntual «empotrados» con las tropas israelíes y sin libertad de movimiento.

Las víctimas de este último ataque contra la prensa en el territorio palestino formaban un equipo de la cadena de televisión catarí Al Jazeera, que acusó a Israel de haber cometido un «asesinato selectivo». EFE

is/vh

