La ONU condena los ataques con drones en Sudán, que en dos días causaron más de 50 muertos

Ginebra, 18 feb (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este miércoles los múltiples ataques con drones contra civiles en Sudán que, concentrados en solo dos días (15 y 16 de febrero), causaron más de 50 muertos en diversos estados del país, siendo perpetrados por los dos bandos en conflicto.

«Son un recordatorio más de las devastadoras consecuencias para la población civil del cada vez más frecuente uso de los drones en la guerra en Sudán», afirmó en un comunicado Türk, quien también condenó los sistemáticos ataques a infraestructuras civiles, «incluidos mercados, centros de salud y escuelas».

El más mortífero de los ataques, del 15 de febrero, mató a 28 personas e hirió a 13 cuando un dron presuntamente de las fuerzas armadas sudanesas alcanzó el mercado de Al Safiya, en la localidad de Sudari, del estado de Kordofán del Norte.

Al día siguiente, en Kordofán Occidental, otro dron presuntamente del Ejército impactó en un refugio para desplazados internos en Al Sunut, matando a 26 civiles (entre ellos 15 niños) e hiriendo a otros 15.

Ese mismo día, en Kordofán del Sur, drones que se cree eran operados por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) alcanzaron dos escuelas primarias en Dilling, un ataque del que no se han precisado las víctimas.

Fuera de la región central de Kordofán, en el estado de Sennar, un cuarto dron, del Ejército sudanés, alcanzó el hospital Al-Mazmoun el 15 de febrero, provocando la muerte de al menos tres civiles e hiriendo al menos a otros siete, incluido un trabajador sanitario.

«Los continuos ataques de todas las partes contra bienes civiles deben cesar. Deben adoptarse medidas urgentes para proteger a los civiles», subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas. EFE

abc/mgr