La ONU confirma la muerte de al menos 28 civiles afganos en bombardeos de Pakistán

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Nueva Delhi, 29 jun (EFE).- Al menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos en los recientes bombardeos paquistaníes sobre el este de Afganistán, según confirmó este lunes la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

«El domingo por la noche, hacia las 23:30 hora local, un ataque aéreo en el distrito de Chamkani, provincia de Paktya, causó la muerte de al menos 22 civiles y heridas a otros 47. Aproximadamente al mismo tiempo, otro ataque aéreo en el distrito de Gyan, provincia de Paktika, mató a seis civiles; un tercer ataque aéreo, en el distrito de Marawara, provincia de Kunar, hirió a dos niños», indicó la UNAMA.

Las cifras de la UNAMA contradicen las declaraciones de Islamabad, que asegura haber abatido a 29 insurgentes en lo que clasificó como una operación antiterrorista.

«Estas cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que los hospitales continúen atendiendo a los heridos». agregó la agencia.

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