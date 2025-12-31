La ONU considera «intolerable» el veto israelí a varias ONG para operar en Gaza

Ginebra, 31 dic (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó este miércoles de «intolerable» la decisión de Israel de suspender la licencia a varias ONG internacionales para operar en Gaza.

El Gobierno israelí anunció este martes la suspensión de las licencias de hasta 37 ONG que trabajan en Gaza y en Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026 porque considera que sus empleados «estuvieron involucrados en actividades terroristas», según fuentes del Ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

«Unas suspensiones tan arbitrarias empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza», advirtió Türk.

Para el alto comisionado, esto responde a un «patrón de restricciones ilegítimas al acceso humanitario» y recordó otras medidas en este sentido de Israel, como la prohibición de operar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), los ataques a oenegés palestinas e israelíes, y los fuertes problemas de acceso a la Franja de Gaza de otros organismos de la ONU y actores humanitarios.

Además, el alto comisionado urgió a todos los Estados, «particularmente a aquellos con influencia», a tomar medidas urgentes e insistir ante Israel para que permita «de inmediato» la entrada de ayuda en Gaza «sin obstáculos».

«Les recuerdo a las autoridades israelíes su obligación bajo el derecho internacional humanitario de asegurar los suministros esenciales para la vida diaria en Gaza, incluyendo los permisos y la facilitación de ayuda humanitaria», remarcó Türk. EFE

