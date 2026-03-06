La ONU contabiliza al menos 56 civiles muertos en el conflicto afgano-paquistaní

Ginebra, 6 mar (EFE).- Al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio del conflicto entre Afganistán y Pakistán el pasado 26 de febrero, indicó este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk.

Hasta 66.000 personas han dejado sus hogares en Afganistán a consecuencia de los últimos combates, mientras que en Pakistán también hay población desplazada y los bombardeos han alcanzado al menos dos escuelas, indicó el jefe de derechos humanos de la ONU.

«El ciclo de represalias y violencia no hace más que profundizar el sufrimiento de la población», afirmó Türk, quien instó a las autoridades afganas y paquistaníes a rebajar la tensión y abordar los problemas de seguridad a los que se enfrentan «mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua».

También reclamó que se adopten medidas eficaces para garantizar la protección de la población civil, en consonancia con sus obligaciones con el derecho internacional. EFE

abc/alf