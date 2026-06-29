La ONU coordina a 2.000 rescatistas de 27 países para buscar supervivientes en Venezuela

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Naciones Unidas, 29 jun (EFE).- La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los dos terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada, explicó este lunes el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para ese país suramericano, Gianluca Rampolla.

Naciones Unidas asumió la coordinación del operativo, en colaboración con el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, después de que el pasado miércoles Venezuela fuera golpeada por dos seísmos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, que ya han dejado al menos 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

En la rueda de prensa del portavoz del secretario general de la ONU, donde intervino por videoconferencia, Rampolla informó de que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que supone más de 2.000 rescatistas y personal sobre el terreno, junto a 160 perros.

Dijo que la búsqueda y el rescate es el primer objetivo de la «operación a gran escala» que están llevando a cabo, a pesar de que han pasado las primeras 72 horas.

«Estamos coordinando esfuerzos para proporcionar asistencia sanitaria de emergencia, refugio, ayuda alimentaria, agua y saneamiento, apoyo logístico, y para garantizar no solo el almacenamiento, sino también la distribución de todos los suministros que están llegando al país», apuntó.

Rampolla defendió la colaboración con el Gobierno venezolano para garantizar «el mejor uso posible y el máximo impacto de los recursos» que se están proporcionando.

Entre otros puntos, destacó «la estrecha colaboración» con los equipos de rescate estadounidenses tras ser preguntado por los periodistas si hay diferencias en los equipos en el terreno desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó el cierre de USAID, la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional.

«De hecho, Estados Unidos fue el primer gobierno en anunciar la disponibilidad de fondos para responder a la emergencia», resaltó Rampolla, al descartar cualquier cambio al respecto. EFE

ecs/acm

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