La ONU coordina a 2.000 rescatistas de 27 países para buscar supervivientes en Venezuela

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Naciones Unidas, 29 jun (EFE).- El coordinador residente y humanitario de la ONU para Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó este lunes que la organización está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los dos terremotos que azotaron Caracas.

La ONU asumió la coordinación del operativo, en coordinación con el Gobierno de Delcy Rodríguez, después de que el pasado miércoles Venezuela fuera golpeada por dos sismos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, que ya han dejado al menos 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

Rampolla informó en la rueda de prensa del portavoz del secretario general de la ONU, donde intervino por videoconferencia, que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que supone más de 2.000 rescatistas y personal sobre el terreno, junto a 160 perros.

Según dijo, la búsqueda y el rescate es el primer objetivo de la «operación a gran escala» que están llevando a cabo a pesar de que ya han pasado las primeras 72 horas.

«Estamos coordinando esfuerzos para proporcionar asistencia sanitaria de emergencia, refugio, ayuda alimentaria, agua y saneamiento, apoyo logístico, y para garantizar no solo el almacenamiento, sino también la distribución de todos los suministros que están llegando al país», apuntó.

Rampolla defendió la colaboración con el Gobierno para garantizar «el mejor uso posible y el máximo impacto de los recursos» que se están proporcionando.

Entre otras cosas, destacó «la estrecha colaboración» con los equipos de rescate estadounidenses tras ser preguntado por los reporteros si hay diferencias en los equipos en el terreno desde que el presidente Donald Trump ordenó el cierre de Usaid, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional.

«De hecho, Estados Unidos fue el primer gobierno en anunciar la disponibilidad de fondos para responder a la emergencia», dijo para descartar cambios. EFE

ecs/lnm

(foto) (vídeo)