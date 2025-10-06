The Swiss voice in the world since 1935
La ONU crea una comisión de investigación sobre abusos de derechos humanos en Afganistán

Ginebra, 6 oct (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este lunes la creación de un mecanismo independiente de investigación acerca de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en Afganistán, con especial atención hacia las sufridas por mujeres y niñas.

La nueva misión investigadora deberá reunir, preservar y analizar pruebas de estos abusos de cara a posibles actuaciones penales en cortes o tribunales nacionales, regionales o internacionales, según la resolución que autoriza su creación, aprobada sin necesidad de voto.

Los miembros de esta misión de la ONU, que normalmente nombra tres destacados juristas internacionales para este tipo de labores, comenzarán a informar sobre los resultados de sus investigaciones a partir de 2027.

Numerosas ONG habían solicitado la creación de esta comisión investigadora desde el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021, que ha venido acompañado de un enorme retroceso de los derechos de mujeres y niñas afganas, nuevamente apartadas de la educación, el trabajo y la vida pública.

En las últimas semanas, hasta las agencias de la ONU con presencia en Afganistán están teniendo obstáculos para poder mantener a sus trabajadoras locales en sus plantillas. EFE

abc/vh

