La ONU critica la deshumanización de los migrantes en EE.UU., parte de la UE y Reino Unido

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Ginebra, 15 jun (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este lunes la «espantosa deshumanización» de migrantes y refugiados que «a menudo conduce a la negación de sus derechos» en Estados Unidos, el Reino Unido, muchos países de la Unión Europea (UE) y otras zonas del planeta.

En su discurso de apertura del 62º Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk advirtió en este sentido sobre el nuevo pacto migratorio de la UE, que entró en vigor el pasado viernes y que a su juicio amenaza con ampliar el uso de la detención, establecer centros de retorno extraterritoriales y debilitar las salvaguardias contra la devolución forzosa.

También mostró su preocupación por cómo las medidas de control migratorio están afectando al actual Mundial de fútbol, donde se han dado varios casos de restricciones a la entrada a Estados Unidos de árbitros, jugadores y aficionados.

«Llamo a las autoridades estadounidenses a que garanticen seguridad y dignidad a todos los jugadores, árbitros y aficionados», reiteró el alto comisionado austríaco ante las delegaciones de los países miembros de la ONU.

Türk también mostró su inquietud por la política de retornos masivos de refugiados y solicitantes de asilo afganos ordenada por los gobiernos vecinos de Pakistán e Irán, «en violación del derecho internacional».

En materia de lucha contra el racismo, Türk aseguró que «seis años después de la muerte de George Floyd, la rodilla sigue sobre el cuello de muchas personas negras en todo el mundo».

Recordó que grupos nacionalistas blancos se quejan de supuestos dobles raseros por parte de las autoridades, «pero los hechos demuestran que en muchos lugares es varias veces más probable que la policía use la fuerza contra personas afrodescendientes».

Se refirió asimismo a las políticas de asimilación de las minorías en China, que consideró perjudiciales para etnias como los uigures en Xinjiang, los tibetanos o los mongoles.

La nueva ley sobre unidad étnica promulgada por el régimen comunista «amenaza con profundizar las restricciones a las libertades de idioma, educación, prácticas religiosas, cultura, expresión y reunión», alertó, por lo que pidió que esa legislación sea derogada. EFE

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