La ONU dará 100 millones de dólares para acciones ante El Niño, pero pide más financiación

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Ginebra, 13 jul (EFE).- La ONU dijo este lunes que se prepara para desembolsar hasta 100 millones de dólares de un fondo que dedica únicamente a emergencias para reforzar las acciones preventivas ante el fuerte fenómeno de El Niño que se avecina.

«En apoyo de esa respuesta, estamos planificando, aplicando las lecciones del pasado, innovando, coordinando a la comunidad humanitaria. Nuestros preparativos se basan en pronósticos más sofisticados», anunció el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher.

El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, recordó. EFE

is/acm