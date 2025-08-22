La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en la Franja de Gaza
Ginebra, 22 ago (EFE).- Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza
» Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte», señaló este martes. EFE
