La ONU defiende el «imperio de la ley» tras muertes en operativos migratorios en EE.UU.

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Ciudad de México, 25 jul (EFE).- La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, dijo este sábado que las recientes muertes de migrantes de distintas nacionalidades en operativos migratorios en EE.UU es algo que le preocupa al organismo internacional, por lo que pidió adherirse al «imperio de la ley» para asegurar que todas las personas tengan «sus derechos».

«Todos debemos preocuparnos cuando se les arrebatan los derechos a las personas. Pero creo que las conversaciones entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos continúan», dijo Mohammed en declaraciones a EFE en el marco de su visita oficial a Ciudad de México.

Recientemente, la Cancillería mexicana presentó denuncias ante la Justicia estadounidense por la muerte de 17 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y en operativos migratorios, al tiempo que solicitó a la ONU que se pronuncie sobre esta cuestión.

Sin referirse a esta petición en concreto, la vicesecretaria de Naciones Unidas, de nacionalidad nigeriana, llamó a respetar el Estado de derecho y la posibilidad de «recurrir» a la justicia en caso de que sea necesario.

«Es por eso por lo que las leyes están construidas, es por tus derechos. Las leyes tienen que funcionar para ti y tus derechos», añadió.

La polémica por la actuación de los agentes del ICE volvió al debate público en México después de que se confirmara la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston (Texas) después de recibir disparos de un agente durante un operativo migratorio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió a Washington no «criminalizar» a la comunidad migrante y llamó a la unidad de los partidos políticos y a la sociedad a ser «solidarios» ante la «violación de derechos humanos» en el país vecino.

Tras este caso, el Ejecutivo mexicano abandonó las reclamaciones diplomáticas y optó por la vía penal por esta y otras muertes que se produjeron desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU y el consiguiente endurecimiento de la política migratoria, en medio de las críticas de organismos internacionales y de otros países del continente americano. EFE

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