La ONU define la guerra en Sudán como «carnicería» y teme que se expanda a países vecinos

Naciones Unidas, 22 dic (EFE).- Un alto funcionario de la ONU catalogó este lunes la guerra en Sudán como una «carnicería» y advirtió de que el desarrollo del conflicto está tomando unas «dimensiones regionales que podrían implicar a los países vecinos».

Uno de los asistentes del Secretario General de la ONU para Oriente Medio y Asia-Pacífico, Khaled Khiari, aseguró hoy ante el Consejo de Seguridad que «los que apoyan a las partes beligerantes de la guerra en Sudán deben usar su influencia para detener esta carnicería y no causar una mayor devastación».

«Se detectaron movimientos de fuerzas armadas en las fronteras de Sudán y Sudán del Sur en ambas direcciones, lo que refleja que la compleja naturaleza de este conflicto y su desarrollo hacia unas dimensiones regionales puede implicar a los países vecinos», explicó el funcionario.

Khiari agregó que el conflicto se ha intensificado nuevamente, «confirmando los temores de que la estación seca traería consigo un aumento de los combates y nuevos ataques contra civiles».

«Cada día que pasa trae consigo niveles asombrosos de violencia y destrucción. Los civiles están sufriendo lo inimaginable, sin que se vislumbre un final», afirmó.

El informe que presentó Khiari indica que el Ejército de Sudán se retiró de las ciudades de Babanusa y Heglig, ambas en Kordofán del Oeste (Sudán), hacia Sudán del Sur, y que, al tiempo, fuerzas armadas de Sudán del Sur se desplazaron hacia Sudán para proteger la infraestructura petrolera de Heglig, zona fronteriza entre ambos.

El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército de Sudán del Sur se enfrentaron la noche del sábado en la región petrolera, con choques que se saldaron «con decenas de víctimas en ambos bandos», dijeron a EFE fuentes del Ejército sudanés.

Heglig es una importante región petrolera en el centro-sur de Sudán cuya seguridad está gestionada por las tropas sursudanesas tras un acuerdo a tres bandas junto con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército sudanés a mediados de este mes.

La región lleva siendo un importante punto de conflicto entre Jartum y Yuba desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y fue tomada brevemente por las fuerzas sursudanesas en el año 2012, antes de ser obligadas a retirarse por la presión internacional y regional.

Este yacimiento contiene 75 pozos, produce unos 20.000 barriles de petróleo diarios y cuenta con una planta de procesamiento con capacidad para 130.000 barriles de petróleo procedente de Sudán del Sur.

La guerra en Sudán, que está cerca alcanzar los 1.000 días, ha dejado decenas de miles de muertos y ha devastado el país, generando una de las peores crisis humanitarias del planeta, con más de 13 millones de personas desplazadas y más de 17 millones que este año han recibido ayuda humanitaria, según datos de la ONU. EFE

