La ONU denuncia 4.000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto

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Ginebra, 29 abr (EFE).- Más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, denunció este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

De los 21 ejecutados, nueve eran personas vinculadas con las protestas de enero de 2026, otras 10 supuestamente pertenecían a grupos de oposición y dos fueron condenadas por espionaje, detalló Türk. EFE

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