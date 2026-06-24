La ONU denuncia amento de las violaciones contra los derechos de los niños en conflictos

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Naciones Unidas, 24 jun (EFE).- La representante especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Vanessa Frazier, denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad el aumento de las violaciones graves contra los derechos de los menores, una situación que calificó de «intolerable».

«Los niños no son daños colaterales. No son monedas de cambio ni prescindibles. Sin embargo, son tratados como si sus vidas pudieran sacrificarse en aras de una ventaja militar, el control territorial, la dominación política, el beneficio económico o la destrucción total», expresó.

Frazier participó en el debate anual del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados, que este año giraba en torno a reafirmar las protecciones jurídicas e internacionales para esta población y reforzar la protección de la educación y la prevención de violaciones graves de sus derechos.

La diplomática se refirió al último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, que reveló que los asesinatos y mutilaciones de menores en conflictos armados aumentaron un 34 % en 2025.

Ese año, calificado como uno de los más oscuros para la protección de la infancia desde que comenzaron a recopilarse estos datos, se cometieron en total 38.558 violaciones graves contra niños.

«Por primera vez, las fuerzas gubernamentales son las principales perpetradoras de las violaciones graves contra los niños en general, y específicamente de su asesinato y mutilación, los ataques a escuelas y hospitales y la denegación del acceso humanitario», subrayó.

Los niveles más altos en 2025 tuvieron lugar en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, así como en la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia.

Ante esta situación, Frazier exigió a los Estados miembros que actúen «con determinación» y utilicen «todas las herramientas a su alcance para garantizar que las fuerzas armadas y de seguridad que son señaladas en el informe cambien su forma de hacer la guerra e integren la protección de la infancia en la planificación militar».

Antes de hablar hoy en el Consejo, el representante permanente israelí, Danny Danon, acusó a la ONU de tener un «sesgo antiisraelí» por haber incluido a Israel como uno de los escenarios donde se concentraron estas violaciones de derechos.

Danon rechazó estas acusaciones recogidas en el informe y señaló a Frazier como «la prueba de una cultura dentro de la ONU» en contra de Israel. Hace unos días, durante otra sesión, el embajador ya acusó a la funcionaria de haberse «dejado llevar por la obsesión del secretario general con Israel» y ambos acabaron enzarzados en una discusión a gritos.

Por otra parte, la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, señaló hoy ante el Consejo que el informe «cuenta solo una parte de la historia», ya que hay otras muchas violaciones que no se denuncian debido «a la inseguridad, las restricciones de acceso, el temor a las represalias y los desafíos de documentar los abusos en zonas de guerra activas».

Russell insistió en la necesidad de que las partes de un conflicto protejan a los civiles, eviten usar armas explosivas en zonas pobladas y faciliten la entrada de ayuda humanitaria.

«Los niños no inician las guerras y no tienen poder para detenerlas. Mueren, sufren y cargan con sus secuelas durante décadas. Les debemos un mundo en que la guerra sea cosa de los combatientes y ellos puedan crecer, aprender y soñar en paz», recalcó. EFE

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