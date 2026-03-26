La ONU denuncia discriminación en Ucrania a sus ciudadanos huidos de las zonas ocupadas

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Ginebra, 26 mar (EFE).- Muchos ucranianos que han abandonado zonas ocupadas por Rusia en el este y sur de su país, sufren discriminación por parte de las autoridades de Ucrania, denunció este jueves un informe de la ONU presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El informe, expuesto a debate por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif, indica que muchos de estos desplazados encuentran problemas a la hora de obtener o renovar documentos de identidad y llevar a cabo otros trámites oficiales.

Por otro lado, «no pueden recibir compensación por la pérdida de su vivienda si ha resultado dañada o ha sido destruida», señaló la «número dos» de derechos humanos en Naciones Unidas.

Al-Nashif recordó que muchos de ellos han sufrido tortura y maltrato en el territorio ocupado por Rusia, «pero no han recibido el apoyo necesario al llegar a zonas controladas por el Gobierno de Ucrania».

Ante esta situación, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, pide a Ucrania que ponga fin a la discriminación hacia estos desplazados. EFE

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