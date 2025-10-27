La ONU denuncia ejecuciones sumarias de las paramilitares FAR tras la toma de Al Fasher

Ginebra, 27 oct (EFE).- Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están perpetrando ejecuciones sumarias después de tomar tras 18 meses de asedio la ciudad de El Fasher, el último reducto que quedaba en poder del ejército sudanés en Darfur Norte, denunció este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk ha recibido informaciones de ejecuciones a civiles que intentaban huir de la ciudad tras su conquista este domingo.

«Inquietantes vídeos recibidos por la oficina muestran a decenas de hombres desarmados siendo disparados o muertos en el suelo, rodeados de combatientes de las FAR que los acusaban de luchar con el ejército», indicó en un comunicado. EFE

