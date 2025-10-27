La ONU denuncia ejecuciones sumarias por los paramilitares tras la toma de Al Fasher

Ginebra, 27 oct (EFE).- Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están perpetrando ejecuciones sumarias después de tomar tras 18 meses de asedio la ciudad de Al Fasher, el último reducto que quedaba en poder del ejército sudanés en el estado de Darfur Norte, denunció este lunes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo que dirige el alto comisionado Volker Türk ha recibido informaciones de ejecuciones a civiles que intentaban huir de la ciudad tras su conquista este domingo, según indicó en un comunicado.

«Inquietantes vídeos recibidos por la oficina muestran a decenas de hombres desarmados siendo disparados o muertos en el suelo, rodeados de combatientes de las FAR que los acusaban de luchar con el ejército», agregó la nota oficial.

Muchas de las ejecuciones parecen tener motivación étnica, indicó el alto comisionado Türk, quien pidió acciones urgentes para garantizar la protección de los civiles y permitirles una salida segura.

Su oficina denunció en este sentido la detención de cientos de personas que intentaban huir de la localidad, incluido un periodista, y expresó al temor de que mujeres y niñas sean objeto de violencia sexual, teniendo en cuenta graves antecedentes en la misma región.

Los intensos bombardeos a la ciudad del 22 al 26 de octubre, que concluyeron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés, también causaron la muerte de civiles, entre ellos trabajadores humanitarios voluntarios.

Otros actores humanitarios fueron ejecutados cuando intentaban llevar alimentos a la asediada ciudad, añadió el comunicado.

La oficina de Naciones Unidas señaló que por ahora es difícil realizar una estimación del número de víctimas de estos abusos.

Agregó que junto a estas violaciones de derechos humanos en Darfur se han recibido también denuncias de ejecuciones sumarias por parte de las FAR en la ciudad de Bara (en el vecino estado de Kordofán Norte), capturada por el grupo paramilitar en el mismo fin de semana.

Los ejecutados habían sido acusados de apoyar al ejército sudanés, enfrentado a las FAR desde el inicio del conflicto en abril de 2023.

«Recuerdo a los comandantes de las FAR sus obligaciones bajo la ley humanitaria internacional, que incluyen la protección de los civiles y garantizar el transporte seguro de suministros esenciales y asistencia humanitaria», reiteró el alto comisionado Türk. EFE

