La ONU denuncia el creciente impacto de la guerra de Ucrania en los civiles y la energía

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Ginebra, 26 mar (EFE).- Los ataques de Rusia contra Ucrania causaron más muertes de civiles en 2025 que en los dos años anteriores, y los dirigidos a la infraestructura energética han provocado que la capacidad de generación eléctrica ucraniana haya caído en más de la mitad, denunció este jueves un informe de la ONU.

El pasado año al menos 580 civiles fueron asesinados y 3.000 resultaron heridos, un aumento del 31 % con respecto a 2024 y del 70 % frente a 2023, indicó el informe, presentado ante el Consejo de Derechos de la ONU por la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif.

El 95 % de las víctimas sufrieron ataques de drones de corto alcance, destacó la investigación, que indicó que la tendencia no se ha frenado en 2026, pues sólo en los dos primeros meses 107 civiles han sido asesinados, de los que más de la mitad eran personas mayores.

«Cuatro años después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala, el peligro para los civiles no hace más que intensificarse», aseguró la «número dos» de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Respecto a los ataques a la infraestructura energética, señaló que han producido en muchas zonas de Ucrania continuos apagones durante cerca de 24 horas, y en el invierno dejaron a mucha gente sin calefacción durante semanas o incluso meses, con temperaturas que a menudo rondaban los 15 grados bajo cero.

Al-Nashif mostró la alarma de la ONU por las continuas denuncias de tortura y maltrato a soldados capturados, y recordó que, desde 2022, un 96 % de los ucranianos prisioneros de guerra han asegurado haber sufrido ese tipo de abusos en cautividad. EFE

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