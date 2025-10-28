La ONU denuncia que la vida de las mujeres afganas se complicó aún más con el apagón

2 minutos

Ginebra, 28 oct (EFE).- El apagón nacional de 48 horas de las telecomunicaciones afganas de octubre pasado agravó las numerosas dificultades a las que se enfrenta de forma cotidiana la población, así como la discriminación existente contra mujeres y niñas, denunció hoy Jeremy Laurence, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

«Los apagones y otras restricciones desproporcionadas en las telecomunicaciones violan los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, y son contrarios a las obligaciones de Afganistán en derechos humanos», subrayó Laurence sobre este suceso, cuyos motivos no han sido aclarados por las autoridades talibanas de facto.

En un informe elaborado conjuntamente por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Naciones Unidas en Afganistán se indica que durante los dos días del apagón la población afgana tardó más en acceder a la atención médica o simplemente no pudo hacerlo.

Como consecuencia «se produjeron muertes que podrían haberse evitado», sostuvo el portavoz.

La ausencia de internet interrumpió el único medio de muchas mujeres para continuar su educación, que los talibanes han prohibido a las niñas mayores de 12 años.

Asimismo con el apagón se suspendieron las compras online, una forma que utilizan las mujeres para esquivar las estricciones de movilidad que les ha impuesto el régimen talibán.

Durante el corte en las telecomunicaciones las mujeres tampoco pudieron contactar con sus mashrams (los familiares masculinos que deben acompañarlas obligatoriamente en la mayor parte de los desplazamientos) y esto puso en riesgo sus trabajos, el acceso a centros médicos y hasta su seguridad, advirtió Laurence.

La ausencia de telecomunicaciones incluso alteró el trabajo del personal humanitario, que seguía ayudando a las comunidades afectadas por el terremoto de fines de agosto y a los refugiados de Pakistán.

El apagón afectó también a la capacidad económica de la población que, debido a la falta de internet, no pudo recibir sus salarios a tiempo o sacar dinero del banco, lo que provocó una subida del precios de productos básicos.

Para este informe la ONU pudo entrevistar a un centenar de personas más de 100 personas.

Este verano se cumplieron cuatro años desde que los talibanes tomaron el gobierno de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. EFE

ah/is/jgb