La ONU denuncia una discriminación racial en Cisjordania que «recuerda a un apartheid»

4 minutos

Ginebra, 7 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este miércoles la discriminación racial y segregación que sufren los palestinos en Cisjordania, que «recuerda a una forma de apartheid que ya hemos visto antes».

«Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania, ya sea en el acceso al agua, a colegios, hospitales, al visitar a familiares o amigos, o al cultivar sus olivos», criticó Türk.

Su organismo publicó hoy un informe que detalla el impacto de las leyes, políticas y prácticas de Israel en «cada aspecto de la vida diaria» de los palestinos que viven en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.

La investigación concluye que Israel está violando las leyes internacionales que exigen a los Estados prohibir y erradicar la segregación racial y el apartheid.

Colonos israelíes y palestinos no son iguales ante la ley

La Oficina de Derechos Humanos denunció que colonos israelíes y palestinos se acogen a dos cuerpos legislativos distintos, resultando en un «trato desigual» en cuestiones tan importantes como el movimiento, el acceso a tierras y agua, o el derecho a un juicio justo con garantías.

«El sistema judicial militar administrado contra los palestinos proporciona poca o ninguna protección de sus derechos humanos comparado con la ley civil israelí», subraya.

Violencia de colonos con la complicidad de fuerzas israelíes

A esto se suma la continuada violencia de los colonos, que se ha intensificado, «en muchos casos con el consentimiento, el apoyo y la participación de las Fuerzas de Seguridad de Israel».

De los más de 1.500 asesinatos de palestinos entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2025, las autoridades israelíes solo abrieron 112 investigaciones y realizaron una condena.

Se mencionan ejemplos como el de un niño de 10 años y el de una embarazada de 23 que fueron asesinados por tiros de las fuerzas israelíes mataron revolver la tierra o mira al suelo «de manera sospechosa».

Comunidades fragmentadas y privadas de agua y tierras

Por otro lado, el informe menciona el impacto que tienen las restricciones de movimiento en los derechos de la población palestina, con problemas para acceder a sus trabajos y a sus tierras, lo que les genera grandes dificultades económicas.

Además, la construcción de nuevas carreteras, solo accesibles a colonos, «desconecta a las comunidades palestinas unas de otras».

A esto se añade la privación de recursos naturales que sufren porque Israel confisca y demuele la infraestructura hidráulica de los palestinos y la Autoridad Nacional Palestina se ve forzada a comprar grandes cantidades de agua a una compañía pública israelí que, de hecho, extrae el agua de la propia Cisjordania ocupada.

Asimismo, la ONU denuncia la expansión ininterrumpida de asentamientos judíos ilegales, con la apropiación de decenas de miles de hectáreas de tierras palestinas.

Como ejemplo reciente, el informe cita la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad Israelí de 19 nuevos asentamientos «para bloquear el establecimiento de un Estado palestino».

Décadas de discriminación racial

El organismo de la ONU alertó además que esta discriminación contra los palestinos lleva ocurriendo décadas y se ha intensificado al menos desde finales de 2022.

Considera que hay «motivos razonables» para pensar que hay una intención de que la separación, la segregación y la subordinación de los palestinos sean permanentes.

Türk llamó a Israel a poner fin a su presencia ilegal en el territorio ocupado palestino de Cisjordania, lo que incluye desmantelar todos los asentamientos y evacuar a los a colonos, así como respetar el derecho de los palestinos a la autodeterminación. EFE

