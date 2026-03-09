La ONU dialoga con EEUU sobre el ingreso de combustible a Cuba para su misión humanitaria

afp_tickers

4 minutos

La ONU dialoga con el gobierno de Estados Unidos para poder ingresar combustible a Cuba con «fines humanitarios», en medio del bloqueo petrolero de facto que Washington aplica a la isla, afirmó el lunes en exclusiva a la AFP el representante de Naciones Unidas en La Habana, Francisco Pichón.

Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba, aplica una política de máxima presión sobre La Habana. Ningún barco cargado de combustible ha entrado oficialmente en Cuba desde hace dos meses.

Existen «intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el gobierno de Estados Unidos para asegurar que se puede acceder a combustible para fines humanitarios», declaró Pichón.

«Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia (…)» y «para garantizar los servicios vitales en estos centros de atención a personas y grupos vulnerables», aseguró Pichón, quien subraya que el acceso a este recurso por parte de las agencias de la ONU está «muy racionalizado» debido a la crisis.

«La viabilidad operativa de esta respuesta nuestra como Sistema de Naciones Unidas depende de acceso a energía y a combustible» y «en este momento está siendo comprometida», consideró.

La crisis energética, ya crónica en la isla de 9,6 millones de habitantes, se ha agravado desde la captura por fuerzas estadounidenses del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero y la interrupción abrupta de los envíos de petróleo desde Caracas, principal proveedor de combustible de la isla durante los últimos veinticinco años.

En ese contexto, Pichón insistió en que «es urgente la solidaridad que el país (Cuba) requiere en un momento como este».

Ante la situación actual, el gobierno cubano puso en marcha un paquete de medidas de emergencia, entre ellas, la restricción drástica de las ventas de combustible.

– El precedente de Gaza –

Como consecuencia, Pichón citó en particular que «las visitas sobre el terreno son muy pocas» y hay «menor disponibilidad de fletes en Cuba», cuyos servicios experimentan un «encarecimiento» debido a la escasez.

«Hemos experimentado dificultades en la disponibilidad de combustible para los procesos de extracción de puertos o de aeropuertos. La transportación desde La Habana hacia las provincias es muy restringida», insistió.

Washington invoca la «amenaza excepcional» que representa para la seguridad nacional estadounidense la isla comunista situada a apenas 150 km de las costas de Florida.

Sin embargo, el gobierno estadounidense autorizó recientemente la venta de combustible a empresas privadas de la isla, con la condición de que las transacciones no beneficien al régimen cubano.

El representante de la ONU en Cuba subrayó que había intercambiado con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, «sobre la necesidad de respaldar nuestras gestiones» para «asegurar el acceso a combustible bajo las condiciones de trazabilidad y los protocolos» que puedan ser exigidas para garantizar el destino final del combustible.

«Es esencial que eso funcione porque de no hacerlo y la situación actual continuara indefinidamente nuestra propia respuesta como sistema se vería severamente comprometida», prosiguió.

«Por eso estos esfuerzos son de fundamental importancia», insistió, explicando que se apoya en particular en la experiencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que «tienen modelos prácticos aplicados en Gaza y en otros lugares».

El representante de la ONU subrayó que otros países, como México, uno de los proveedores habituales de petróleo de isla y cuya presidenta de izquierda, Claudia Sheibaum, ha dicho que quiere encontrar una vía diplomática para reanudar estos envíos, podrían integrarse en este mecanismo.

«Es precisamente el espacio que nosotros (la ONU) como sistema estamos tratando de lograr para que otros países puedan tener el espacio de apoyo» a Cuba, incluida el área energética, «sin estar expuestos a sanciones o a otro tipo de medidas», aseguró.

Pero advirtió sobre la urgencia de alcanzar rápidamente un acuerdo.

«El espacio para una diplomacia de prevención se está cerrando muy rápidamente porque no sabemos, hay incertidumbre al menos sobre qué recursos, qué reservas existen en el país» señaló.

«Ese espacio para la diplomacia preventiva y para encontrar una solución de acceso a energía es fundamental utilizarlo en este momento en que no estamos en frente de una situación de pérdida de vidas masiva», insistió.

jb-lis/dga