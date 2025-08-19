La ONU dice que Israel sigue sin permitir la entrada de tiendas en Gaza, pese a anuncio

Jerusalén, 19 ago (EFE).- Un trabajador de la ONU aseguró este martes a EFE que Israel sigue sin permitir, a esta entidad o a sus socios en el terreno, la entrega de tiendas de campaña u otros materiales de refugio en Gaza, pese al anunció israelí de que el veto terminaría hace dos días.

«No podemos hablar por otros actores, pero la ONU y sus socios aún no han podido traer materiales para refugio tras el anuncio israelí. Hay una serie de impedimentos que aún deben abordarse, incluida la autorización de aduanas israelí», dijo a EFE bajo anonimato una fuente de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Israel impide la entrada de lonas o tiendas de campaña desde principios de marzo, pero el sábado el Cogat -el brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados- anunció el fin al bloqueo de estos suministros ante los planes de expulsar y reubicar en el sur a la población de ciudad de Gaza.

EFE ha preguntado en múltiples ocasiones al Cogat si la entrega de alguna tienda ha sido aprobada en Gaza o una estimación de cuándo se espera que esto ocurra, pero no ha respondido al respecto.

En diferentes momentos durante esta ofensiva bélica, considerada una campaña de «genocidio» por los principales grupos de derechos humanos al convertir a Gaza en inhabitable, Israel ha prohibido la entrada de todo tipo de materiales de refugio, utensilios médicos e incluso alimento al considerar que podrían tener un «doble uso» militar.

Al menos 1,9 millones de personas -aproximadamente el 90 % de la población- han sido forzosamente desplazadas desde octubre de 2023, incluidos niños. Muchas viven en tiendas de campaña sin condiciones de higiene, ventilación y bajo altas temperaturas en verano lo que propicia la propagación de enfermedades. EFE

