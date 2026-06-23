La ONU documenta más de 800 víctimas de violencia sexual durante la guerra civil en Sudán

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Ginebra, 23 jun (EFE).- Al menos 838 personas (539 mujeres, 284 niñas, ocho hombres y siete niños) han sido víctimas de 546 casos de violencia sexual en los tres años de guerra civil en Sudán, unas cifras que son sólo la «punta del iceberg» del alcance real de estos abusos, denuncia un informe de Naciones Unidas publicado este martes.

El informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que la mayoría de los incidentes verificados fueron perpetrados por hombres que vestían uniformes de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), de grupos afiliados y de milicias árabes, aunque también hay casos atribuidos al ejército sudanés que les enfrenta.

«La violencia sexual está siendo utilizada como arma, lo que constituye un crimen de guerra, y también puede ser un crimen de lesa humanidad si se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil», destacó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

El documento denuncia que casi una cuarta parte de los incidentes implicaron violaciones en grupo, y cita entre los ataques documentados el de una niña agredida por al menos 10 hombres.

La oficina de Naciones Unidas documentó la muerte de al menos 13 víctimas tras estas violaciones en grupo, y señala que muchas más sufrieron graves complicaciones médicas, mientras que al menos 59 quedaron embarazadas.

El informe concluye que desde el inicio del conflicto la violencia sexual ha sido perpetrada junto a otros ataques sistemáticos y coordinados contra la población civil, como una táctica de guerra.

Entre las formas de violencia sexual el informe considera junto a las violaciones los casos de esclavitud sexual (al menos 85 documentados), el matrimonio y la prostitución forzada, la tortura sexual y la trata de personas con fines de violencia sexual. EFE

abc/jgb