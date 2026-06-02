La ONU elige a presidente de la Asamblea General entre candidatos de Chipre y Bangladés

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Naciones Unidas, 2 jun (EFE).- La Asamblea General de la ONU elige este martes a su próximo presidente, que sucederá a la alemana Annalena Baerbock a partir de septiembre, entre el candidato de Bangladés y el de Chipre.

De acuerdo con la rotación regional, el próximo presidente de la Asamblea General deberá formar parte del grupo Asia-Pacífico.

Los 193 miembros de la Asamblea General deberán elegir por mayoría simple entre el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, y el embajador Andreas Kakouris, enviado especial del ministro de Asuntos Exteriores de Chipre para el multilateralismo.

Rahman es canciller de Bangladesh desde el pasado febrero. Antes fue asesor de Seguridad Nacional y alto representante del Gobierno interino de su país para la cuestión rohingya, la minoría étnica musulmana apátrida originaria de Myanmar (Birmania).

Es doctor en economía y diplomático desde 1979. Entre 1983 y 1991, prestó servicio en la cancillería de su país y en la Misión Permanente de Bangladés ante las Naciones Unidas en Nueva York.

En 1999, se incorporó a la Secretaría de la ONU como asesor especial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra y desde entonces ha ocupado altos cargos en la organización.

Por su parte, Kakouris es un veterano diplomático de Chipre con más de cuatro décadas de experiencia. Inició su carrera en Nueva York en los años 80 como representante de Chipre ante el Consulado General y ante la ONU.

Ha sido embajador o alto comisionado de su país ante Irlanda, Estados Unidos, Suecia y Reino Unido y ha ejercido como secretario permanente del Ministerio de Exteriores.

A diferencia de su contrincante de Bangladés, no ha ocupado puestos de alto rango en el ecosistema de Naciones Unidas.

La toma de posesión del nuevo presidente tendrá lugar justo antes del inicio del nuevo periodo de sesiones, poco antes de la Semana de Alto Nivel de la ONU, que se celebra a finales de ese mes.

El cargo de presidente de la Asamblea General, cuyo mandato se renueva cada año, tiene principalmente funciones representativas y de organización de los trabajos del órgano.

Sin embargo, su poder de decisión está bastante reducido al verse acaparado, en muchos casos, por el Consejo de Seguridad y sus cinco miembros permanentes con poder de veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

La Asamblea General de la ONU es el principal órgano deliberativo y normativo de la organización. En él, el voto de los 193 países tiene el mismo valor.

Entre sus funciones se encuentran el nombramiento del secretario general, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año, elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que se llevará a cabo este miércoles, y aprobar el presupuesto de la ONU.

La Asamblea se reúne en sesiones ordinarias de septiembre a diciembre de cada año y posteriormente cuando sea necesario. Debate cuestiones específicas a través de puntos o subpuntos específicos del orden del día, lo que conduce a la adopción de resoluciones.

Los 193 países también elegirán las vicepresidencias de la Asamblea y se hará el sorteo para conocer quién ocupa ‘el primer asiento’ en el hemiciclo, al que seguirán el resto de países por orden alfabético en inglés.

Actualmente lo ocupa Níger. EFE

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