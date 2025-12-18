La ONU elige al iraquí Barham Salih como nuevo alto comisionado para Refugiados

2 minutos

Naciones Unidas, 18 dic (EFE).- La Asamblea General de la ONU eligió este jueves al ex presidente iraquí Barham Ahmed Salih (2018-2022) como nuevo alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), para un mandato de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2026.

Salih sustituirá en el cargo al italiano Filippo Grandi, quien dirige ACNUR desde 2016.

La designación de Salih se produjo a propuesta de Guterres y fue aprobada por consenso por los 193 Estados miembros.

El nuevo alto comisionado asume el cargo en un contexto de crisis humanitarias prolongadas y con más de 110 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo, según ACNUR.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida a la decisión de la Asamblea General y expresó en un comunicado su «más profundo agradecimiento» a Grandi por «sus incansables esfuerzos en la protección de refugiados, desplazados internos y personas apátridas».

Salih, presidente de Irak entre 2018 y 2022, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el servicio público en Irak y en la región del Kurdistán, agrega la nota.

A lo largo de su carrera ha sido también primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, en dos etapas, y viceprimer ministro de Irak y ministro de Planificación, desempeñando un papel central en la reconstrucción del país tras 2003.

Según destacó la ONU en un comunicado, Salih aporta «experiencia diplomática, política y administrativa de alto nivel», así como «una visión humanitaria ligada a su participación en la gestión de crisis, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reforma institucional». EFE

jco/rod