The Swiss voice in the world since 1935

La ONU en Libia insta a las autoridades a evitar enfrentamientos ante escalada de tensión

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Túnez, 30 ago (EFE).- La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) mostró este sábado su «preocupación» por la «movilización de fuerzas y armamento pesado» en Trípoli y sus alrededores, e instó a las autoridades a evitar enfrentamientos, ante el fuerte despliegue militar y la escalada de tensión de los últimos días en la capital.

«Instamos a las autoridades a que garanticen que los enfrentamientos no estallen debido al daño potencial a los civiles en la ciudad más densamente poblada del país», escribió la UNSMIL en X, donde consideró que las movilizaciones militares con armamento pesado constituyen «un acontecimiento peligroso».

La misión explicó que, desde junio, se han llevado a cabo conversaciones «sobre las disposiciones de seguridad en Trípoli» en el Comité de Tregua y el de Acuerdos Militares, bajo el auspicio del Consejo de la Presidencia, con el apoyo de la UNSMIL.

Según el organismo, en esas reuniones «se ha avanzado en una serie de cuestiones que preocupan al Gobierno de Unidad Nacional (GUN)», sin precisar de qué asuntos se trata.

Instó a las partes a seguir dialogando «con la máxima moderación para evitar más tensiones y poner en peligro a los civiles» y, de este modo, «resolver esta cuestión lo antes posible», ya que «cualquier acción que implique el uso de la fuerza, intencionada o no, tiene el potencial de convertirse en enfrentamientos violentos».

La UNSMIL aseguró que está mediando y colaborando con «los principales interesados para hacer frente a los nuevos desafíos y garantizar la sostenibilidad de la tregua».

Este viernes, el embajador de la Unión Europea (UE) en Libia, Nicola Orlando, también expresó la preocupación de los Veintisiete por los despliegues militares e instó a «todas las fuerzas de seguridad (milicias)» a «retirarse inmediatamente de las zonas urbanas» para evitar que se repitan los enfrentamientos del pasado mayo.

Entonces, la Brigada 444, afiliada al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Abdelhamid Dbeiba, tomó el control del cuartel general de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), cuyo líder, Abdel Ghani al Kikli -conocido como ‘Gheniwa’- murió, lo que desencadenó una escalada de violencia.

Ante el temor a que se repita, la UE mostró su disposición a colaborar con la UNSMIL para «apoyar sus esfuerzos», con el fin de «preservar la paz y proteger a los civiles de más sufrimiento y destrucción».

La representante especial de la ONU en el país magrebí, Hanna Tetteh, presentó el pasado 21 de agosto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una hoja de ruta para la transición hacia unas instituciones democráticas y unitarias en Libia.

El plan, que según Tetteh podría lograrse en un plazo de entre 12 y 18 meses, plantea la creación de un marco electoral que permita la celebración de comicios presidenciales y legislativos, la formación de un gobierno unificado y de instituciones compartidas, y la convocatoria de un amplio diálogo nacional. EFE

sb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
59 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR