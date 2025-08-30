La ONU en Libia insta a las autoridades a evitar enfrentamientos ante escalada de tensión

Túnez, 30 ago (EFE).- La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) mostró este sábado su «preocupación» por la «movilización de fuerzas y armamento pesado» en Trípoli y sus alrededores, e instó a las autoridades a evitar enfrentamientos, ante el fuerte despliegue militar y la escalada de tensión de los últimos días en la capital.

«Instamos a las autoridades a que garanticen que los enfrentamientos no estallen debido al daño potencial a los civiles en la ciudad más densamente poblada del país», escribió la UNSMIL en X, donde consideró que las movilizaciones militares con armamento pesado constituyen «un acontecimiento peligroso».

La misión explicó que, desde junio, se han llevado a cabo conversaciones «sobre las disposiciones de seguridad en Trípoli» en el Comité de Tregua y el de Acuerdos Militares, bajo el auspicio del Consejo de la Presidencia, con el apoyo de la UNSMIL.

Según el organismo, en esas reuniones «se ha avanzado en una serie de cuestiones que preocupan al Gobierno de Unidad Nacional (GUN)», sin precisar de qué asuntos se trata.

Instó a las partes a seguir dialogando «con la máxima moderación para evitar más tensiones y poner en peligro a los civiles» y, de este modo, «resolver esta cuestión lo antes posible», ya que «cualquier acción que implique el uso de la fuerza, intencionada o no, tiene el potencial de convertirse en enfrentamientos violentos».

La UNSMIL aseguró que está mediando y colaborando con «los principales interesados para hacer frente a los nuevos desafíos y garantizar la sostenibilidad de la tregua».

Este viernes, el embajador de la Unión Europea (UE) en Libia, Nicola Orlando, también expresó la preocupación de los Veintisiete por los despliegues militares e instó a «todas las fuerzas de seguridad (milicias)» a «retirarse inmediatamente de las zonas urbanas» para evitar que se repitan los enfrentamientos del pasado mayo.

Entonces, la Brigada 444, afiliada al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Abdelhamid Dbeiba, tomó el control del cuartel general de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), cuyo líder, Abdel Ghani al Kikli -conocido como ‘Gheniwa’- murió, lo que desencadenó una escalada de violencia.

Ante el temor a que se repita, la UE mostró su disposición a colaborar con la UNSMIL para «apoyar sus esfuerzos», con el fin de «preservar la paz y proteger a los civiles de más sufrimiento y destrucción».

La representante especial de la ONU en el país magrebí, Hanna Tetteh, presentó el pasado 21 de agosto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una hoja de ruta para la transición hacia unas instituciones democráticas y unitarias en Libia.

El plan, que según Tetteh podría lograrse en un plazo de entre 12 y 18 meses, plantea la creación de un marco electoral que permita la celebración de comicios presidenciales y legislativos, la formación de un gobierno unificado y de instituciones compartidas, y la convocatoria de un amplio diálogo nacional. EFE

