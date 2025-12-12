La ONU espera entrar pronto en Al Fasher (Sudán) tras un primer acuerdo con las FAR

Ginebra, 12 dic (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal brazo humanitario de Naciones Unidas, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) para entrar en la localidad de Al Fasher (Sudán) y aportar ayuda vital a sus habitantes, que han sufrido un año y medio de asedio y hambruna.

El director de preparación para emergencias del organismo, Ross Smith, indicó que se ha alcanzado «un acuerdo preliminar» con el grupo armado sobre las condiciones mínimas para la entrada en la ciudad, capital del estado sudanés de Darfur del Norte.

«Estamos preparados para movernos, tan pronto como podamos hacer las primeras valoraciones de las carreteras y de la ubicación de las personas. Tenemos comida y camiones listos para llegar inmediatamente a la población civil, una vez se garantice un acceso seguro», subrayó a la prensa en Ginebra. EFE

