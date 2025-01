La ONU espera que no haya «más represión en los días venideros» en Venezuela

Naciones Unidas, 7 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este martes a través de su portavoz que espera que en Venezuela «no haya más represión en los días venideros, especialmente esta semana».

El próximo viernes está prevista la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero el opositor Edmundo González Urrutia, que contesta los resultados oficiales y afirma ser el legítimo ganador de los comicios presidenciales de julio pasado, asegura que se presentará en Caracas para ser él quien sea investido como gobernante.

En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric, señaló que Guterres «está obviamente preocupado por los informes que nos siguen llegando de ofensiva contra los derechos humanos en Venezuela, incluyendo la detención de figuras de la oposición y de defensores de los derechos humanos».

Pero preguntado sobre si la ONU reconoce los resultados de las elecciones y si la presidencia legítima corresponde entonces a Maduro o a Edmundo González Urrutia, Dujarric precisó: «No tenemos mandato para certificar la legitimidad o validez de los resultados en lo referente a quién representa a Venezuela en este edificio (de Naciones Unidas)».

Recordó, sin embargo, que ya en noviembre «el secretario general pidió un recuento completo (de las actas electorales), y no fue el único en hacerlo, y nuestra postura no ha cambiado desde entonces porque los hechos no han cambiado», dijo, en referencia a que las autoridades venezolanas nunca hicieron públicas dichas actas. EFE

