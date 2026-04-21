La ONU espera que otros dos millones de sudaneses regresen a sus casas antes de fin de año

2 minutos

Ginebra, 21 abr (EFE).- Cuatro millones de desplazados por la guerra civil en Sudán han regresado a sus casas en zonas donde el conflicto ha remitido, como la capital Jartum, y se espera que otros dos millones se unan a esos retornos antes del final de 2026, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«Muchos regresan porque creen que la seguridad ha mejorado, pero otros lo hacen porque la vida como desplazados se ha vuelto insoportable a causa de presiones económicas», indicó este martes en rueda de prensa la subdirectora general de la OIM para gestión y reforma, SungAh Lee.

Lee, quien habló por videoconferencia desde Sudán, recordó que nueve millones de sudaneses continúan desplazados internamente por tres años de guerra civil que también provocado la huida a países vecinos de unos cuatro millones de personas.

En Jartum, señaló la subdirectora general, muchos regresan a zonas donde las viviendas e infraestructuras críticas como abastecimiento de agua, sanidad o electricidad han quedado destruidas o han sufrido graves daños.

Otros han regresado al estado de Al Jazira, al sur de la capital sudanesa y una de las principales regiones agrícolas del país, donde los sistemas de riego han sufrido también graves daños, lo que amenaza sus trabajos y la producción de alimentos para todo el país en un momento crítico.

«Sin inversión urgente para restablecer los servicios esenciales, reconstruir infraestructuras y reanudar las actividades, los retornos de desplazados están en riesgo», aseguró Lee.

«La gente quiere volver a su tierra, reconstruir su vida y sus hogares», afirmó la ‘número dos’ de la OIM, agencia que ha solicitado 170 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias en Sudán pero por ahora ha recibido apenas 70 millones.

El 15 de abril empezó el cuarto año de guerra civil entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que controlan buena parte de la región occidental de Darfur y la central de Kordofán. EFE

abc/jgb