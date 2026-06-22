La ONU estima en 1.380 millones de dólares los daños a edificios en el sur del Líbano

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El Cairo, 22 jun (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó este lunes que, de acuerdo a una evaluación rápida, la estimación de daños en edificios en el sur del Líbano se calcula en 1.380 millones de dólares, el equivalente a poco más de 1.200 millones de euros.

En total, de acuerdo con esta evaluación coordinada con el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica (CNRS-L), un total de 11.095 edificios quedaron completamente destruidos, lo que afectó a 17.891 viviendas, mientras que 2.242 edificios sufrieron daños parciales (afectando a 5.219 viviendas) y 9.311 edificios sufrieron daños menores (afectando a 18.282 viviendas), según en informe publicado hoy en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el volumen de escombros asociado es de aproximadamente 3,1 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la evaluación, en la que se utilizó un flujo de trabajo de Inteligencia Artificial Geoespacial (GeoAI), complementado únicamente con validación visual en oficina y sin verificación de campo.

Es decir, compararon imágenes satelitales de alta resolución del 29 de abril de 2026 con una referencia del 23 de octubre de 2025, lo que permitió identificar daños visibles relacionados con el conflicto.

Dicha evaluación abarca las zonas al sur del río Litani, incluyendo Bint Jbeil, Marjayoun, Nabatieh, Tiro y Sidón, de acuerdo con la agencia de la ONU.

De hecho, los catastros más afectados en términos de destrucción total de edificios incluyen las poblaciones de Aaitaroun (1.658 edificios) y Bint Jbeil (1.076 edificios); así como Meiss Al Jabal (969 edificios) y Taybe (824 edificios) en el distrito de Marjayoun; seguidos de Borj Ech Chemali (370 edificios) y Borj Al Naqoura (216 edificios) en el distrito de Tiro.

Si bien la evaluación ofrece una visión general sólida de la magnitud de los daños, no incluye sótanos, estructuras subterráneas ni daños a infraestructuras críticas como carreteras, puentes, electricidad, agua y telecomunicaciones, explicó la PNUD, y añadió que estas cifras reflejan la situación hasta el 29 de abril de 2026 y no consideran los esfuerzos de recuperación o reconstrucción en curso.

El sur del Líbano es la región más afectada por la ofensiva y la posterior invasión de Israel, donde aún mantiene sus posiciones pese a la tregua en vigor entre el Estado hebreo y el grupo chií libanés Hizbulá.

Tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el primer ministro libanés, Nawaf Salam, hablaron recientemente en París sobre la necesidad de trabajar para celebrar conferencias de apoyo al país árabe, sobre todo en la reconstrucción. EFE

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