La ONU felicita a Machado por el Nobel: «Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano»

1 minuto

Ginebra, 10 oct (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, y subrayó que el reconocimiento «refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho».

«El alto comisionado (Volker Türk) ha defendido de forma constante estos valores», agregó en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al Kheetan.

La portavoz de la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Alessandra Vellucci, se sumó a las felicitaciones en la misma rueda de prensa y recordó que el Comité Nobel noruego ha reconocido a Machado por «la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

abc/jgb