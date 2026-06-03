La ONU impulsó más de 290 acciones por valor de 126 millones de dólares en Perú en 2025

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Lima, 2 jun (EFE).- Los organismos del Sistema de las Naciones Unidas impulsaron durante 2025, junto con el Estado peruano, más de 290 acciones y una inversión superior a los 126 millones de dólares para apoyar en la mejora del acceso a servicios básicos de millones de personas en el país andino, informó la organización este martes.

El ‘Informe anual de resultados 2025: unidos, transformando vidas’ recoge las acciones realizadas por 20 entidades de la ONU, junto con el Estado y aliados de la sociedad y el sector privado, para «fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, e impulsar su prosperidad y la de sus territorios, en armonía con el cuidado del medio ambiente».

Durante 2025, Naciones Unidas en Perú desplegó 294 iniciativas, de las cuales 172 se desarrollaron con el Gobierno central y 122 con gobiernos subnacionales y la organización agregó que las acciones llegaron a todos los departamentos del país, con especial foco en la capital Lima, las regiones amazónicas Loreto y Ucayali, y las norteñas Tumbes y Piura.

La inversión ejecutada respondió a las prioridades acordadas con el Estado peruano, y de los 126,6 millones de dólares, 55,4 millones fueron destinados a fortalecer los derechos humanos, la gobernanza democrática y el acceso a la justicia.

Se destinaron 21,6 millones de dólares a la respuesta humanitaria y recuperación poscrisis, 19,5 millones a trabajo decente, protección social, salud, salud sexual y reproductiva, y seguridad alimentaria; 14,8 millones a gestión ambiental, cambio climático y riesgo de desastre; 9,3 millones a medios de vida y matriz productiva y 6 millones a iniciativas en educación.

La organización destacó los programas dedicados a reforzar instrumentos de política pública en salud y nutrición con asistencia técnica de las Naciones Unidas, y que tienen el potencial de beneficiar a millones de niñas y niños.

Asimismo, durante 2025 se han fortalecido los servicios de salud sexual y reproductiva en territorios amazónicos e indígenas, mientras que la protección social ha ampliado su alcance de manera más inclusiva.

Agregó que las Naciones Unidas junto al Estado ya está preparando el próximo Marco de Cooperación de la ONU para el Desarrollo Sostenible 2027–2031, que orientará la contribución de la Organización a las prioridades nacionales de desarrollo para el próximo quinquenio. EFE

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