La ONU insiste que vetar al palestino Abás de la Asamblea General va contra los tratados

2 minutos

Naciones Unidas, 8 sep (EFE).- El veto impuesto por el Gobierno de Estados Unidos al presidente palestino Mahmud Abás, que de este modo no podrá participar en la Asamblea General de finales de septiembre, va contra los tratados firmados entre la ONU y EE. UU. como país anfitrión, según interpretó este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

El pasado 29 de agosto, el Gobierno de Donald Trump anunció que denegaría los visados para entrar a EEUU a los miembros de la Autoridad Palestina en vísperas de la Asamblea General (23-28 de septiembre), lo que significaba que Abás, que iba a encabezar la delegación de su país, no podría asistir al gran foro de la diplomacia mundial, en el que la cuestión palestina figuraba además como una de las más importantes.

Dujarric insistió en que la ONU «ha sido muy clara expresando nuestra preocupación ante esa decisión» y lamentó que, «pese a nuestros (intentos de) sensibilización y los de otras partes», la situación sigue bloqueada.

«Lo que quisiéramos es que cualquier diplomático, delegación, periodista o persona con asuntos que tratar en la ONU vea garantizado el acceso al territorio de EEUU para que puedan entrar en los edificios de la ONU, como recoge el tratado con el estado anfitrión», insistió el portavoz.

El veto a Abás y a toda la delegación palestina supone un contratiempo adicional, porque Abás iba a ser uno de los principales participantes en la Conferencia para la solución de los dos Estados, que se prevé para el día 22 de septiembre y en la que se espera que importantes países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia oficialicen su reconocimiento del Estado palestino.

Sin la presencia de Abás o de otros palestinos de alto nivel, esta conferencia organizada por Francia y Arabia Saudí pende ahora de un hilo y no está claro que pueda celebrarse. EFE

